شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يزيد خسائره لأكثر من 1% مع صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومخاوف تضرر الطلب العالمي جراء تصاعد أزمة "كورونا".



ولجأت بعض الدول في الآونة الأخيرة إلى إعادة قيود الإغلاق مرة أخرى، لكن الحكومات تكافح من أجل احتواءه من خلال توزيع المزيد من اللقاحات.



يأتي ذلك بعد ظهور سلالة "دلتا" الأكثر فتكا والأسرع انتشارا في العديد من المناطق حول العالم كما حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور جديد يحمل اسم "مو".



ويعد النحاس من بين أكثر المعادن الصناعي تأثراً بالمخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نظرا لكونه يستخدم في العديد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية كالبناء والكهرباء والأجهزة الإلكترونية وغير ذلك.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) في تمام الساعة 13:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 4.38 دولار للرطل.