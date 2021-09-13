شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يرتفع بعد 5 جلسات من التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين عقب خمس جلسات متوالية من الخسائر حيث تحاول "وول ستريت" التعافي من أكبر خسائر أسبوعية لها في ثلاثة أشهر.



ولا توجد أنباء أو أحداث اقتصادية مؤثرة بشكل كبير في السوق الأمريكي اليوم لكن الأنظار تتجه غدا الثلاثاء نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الهامة والتي توضح اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة.



وفي ضوء ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة، يرى محللون أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يعدل سياسته النقدية.



كان البنك المركزي الأمريكي قد أوضح على لسان رئيسه "جيروم باول" مؤخراً بأنه ربما يبدأ في تقليص حجم مشترياته من السندات قبل نهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 216 نقطة) إلى 34824 نقطة، وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى4462 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 76 نقطة) إلى 15039 نقطة.