شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يعمق من خسائره – تحليل – 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جونسون آند جونسون (JNJ) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وقد بدأ السهم تداولاته اليومية بارتفاع طفيف في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 172.70، ليستهدف مستوى الدعم 161.88.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط