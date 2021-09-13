شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان (JPM) ببداية تداولاته اليومية، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 157.27، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 167.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد