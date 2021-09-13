شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، بعدما حاول السهم بتداولاته السابقة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً لاستعادة تعافيه والارتفاع من جديد، ولكن أمام ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 55.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 57.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه