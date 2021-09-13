شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل – 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ثري إم (MMM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 191.40، ليستهدف مستوى الدعم 179.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه