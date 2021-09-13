شكرا لقرائتكم خبر عن 100 دولار سعر متوقع للنفط بالشتاء.. وأوبك تخفض تنبؤات الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش إنه قد يبكر هدفه لسعر نفط عند 100 دولار للبرميل إلى الأشهر الستة القادمة من منتصف 2022 إذا جاء الشتاء باردا أكثر من المعتاد، مما من المحتمل أن يقود ارتفاعا في الطلب واتساع عجز الإمداد.

وأضاف البنك في مذكرة: إن تزايد البرودة في الشتاء عن المعتاد قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع مليون إلى مليوني برميل يوميا، فيما سيتجاوز عجز الإمدادات بسهولة مليوني برميل يوميا وفقا لهذا التصور.

وأبقى البنك على توقعه لسعر برنت في النصف الثاني من 2021 عند 70 دولارا للبرميل، متنبئًا بأن تتحرك الأسعار في نطاق ضيق، لكنه قال إنه يتوقع سعرا لبرنت عند 75 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام مع تنامي عوامل الصعود.

وقال البنك في المذكرة "نتوقع عجوزات متواضعة على مدى الأشهر المقبلة يجب أن تدعم أسعار النفط حتى نهاية العام وما بعد ذلك".

وقلصت أوبك اليوم الإثنين توقعها للطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من 2021 بسبب السلالة المتحورة دلتا، وقالت إن المزيد من التعافي سيتأخر جزئيا حتى العام القادم حين يتجاوز الاستهلاك معدلات ما قبل الجائحة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي.

وقالت أوبك في التقرير: المخاطر المتزايدة الناجمة عن إصابات كوفيد-19 والتي تغذيها السلالة دلتا في الأساس تخيم على توقعات الطلب على النفط في الربع الأخير من العام. "نتيجة لهذا، جرى تعديل الطلب على النفط في النصف الثاني من 2021 بالخفض قليلا، مما أدى جزئيا إلى تأخير تعافي الطلب على النفط إلى النصف الأول من 2022".