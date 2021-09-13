شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بفضل احتمالات السياسة النقدية الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بفضل تزايد احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، عقب بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات ،بجانب تصريحات جديدة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.8 % إلى مستوى 92.88 نقطة الأعلى منذ 27 آب/أغسطس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.62 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.61 نقطة.

حقق المؤشر بنهاية تعاملات يوم الجمعة ارتفاعا قرابة 0.15% ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة تسجيل أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفاعا أفضل من التوقعات فى آب/أغسطس ، وتعتبر تلك الأسعار مؤشرا رائدا لوتيرة التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتزايد تلك الضغوط يعزز من احتمالات تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأمريكي قبل انتهاء العام الجاري ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية المحددة فى عام 2023.

وتعززت تلك الاحتمالات أيضا مع توالي تصريحات عدد ليس بالقليل من أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الذين يميلون لتشديد السياسة النقدية فى أقرب وقت ممكن.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي فى كليفلاند "لوريتا ميستر" يوم الجمة إنها لا تزال ترغب فى أن يبدأ المركزي الأمريكي فى تقليص مشتريات الأصول هذا العام.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى فيلادلفيا "باتريك هاركر" يوم الاثنين يبدو أن مستثمري السندات الأمريكية يعتقدون أن التباطؤ الاقتصادي الأخير لن يكون كافيا لتأخير خطوة تقليص برنامج شراء السندات تدريجيا.