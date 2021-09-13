شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،فى ظل تزايد احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفضت أسعار الفضة بأكثر من 0.6% إلى مستوي 23.59$ الأدنى منذ 27 آب/أغسطس الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 23.74$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 23.80$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 1.25%، فى رابع خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل هبوط معظم المعادن النفيسة المقومة بالدولار الأمريكي.

فقدت أسعار الفضة نحو 4.0% الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل قوة أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،بالإضافة إلى مخاوف حيال مستويات الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 92.88 نقطة ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي ، بعدما عززت بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة ،بجانب تصريحات بعض أعضاء البنك الفيدرالي الاتحادي ، من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي فى كليفلاند "لوريتا ميستر" يوم الجمة إنها لا تزال ترغب فى أن يبدأ المركزي الأمريكي فى تقليص مشتريات الأصول هذا العام.