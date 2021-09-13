شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 5 جلسات بفضل مكاسب قطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، وبفضل مكاسب قوية لقطاع الطاقة المستفيد من صعود أسعار النفط بالأسواق العالمية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل فى الجلسة السابقة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 463.82 نقطة.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نحو 1.2% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف حيال قيام البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة النقدية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 1.5% ، بفضل صعود أسعار النفط على نطاق واسع فى الأسواق العالمية.

يواصل المستثمرين فى أوروبا استيعاب قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بإبطاء شراء السندات بموجب برنامج الطارئ "PEPP" المخصص لمكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأكد البنك المركزي على تقليص وتيرة شراء السندات خلال الربع الأخير من هذا العام ، استجابة لارتفاع التضخم والنمو الاقتصاد القوي فى جميع أنحاء منطقة اليورو.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.8% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.8% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 قرابة 0.8% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.75 %.