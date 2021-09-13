شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تصاعد المخاوف حول تأخر عودة الإمدادات فى الولايات المتحدة ، فى ظل الأضرار البالغة التي لحقت بالمنشآت البحرية جراء إعصار إيدا.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 1.3% إلى مستوي 70.46$ الأعلى منذ 2 أيلول/سبتمبر الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 69.58$، و سجل أدنى مستوي عند 69.54$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.0% إلى مستوي 73.66$ للبرميل الأعلى منذ 3 أيلول/سبتمبر ، من مستوى الافتتاح عند 72.93$ ، و سجل أدنى مستوي عند 72.70$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.5% ،وصعد خام برنت بنسبة 2.3% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بسبب القلق حول الإمدادات الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 0.5 % ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تحسن مستويات الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة والصين والهند.

لا يزال حوالي 75% من إنتاج النفط الأمريكي فى خليج المكسيك بما يعادل نحو 1.4 مليون برميل يوميا متوقفا منذ أواخر آب/أغسطس الماضي ،مع استمرار كفاح المنتجون لاستئناف عمليات التشغيل بعد أقل من أسبوعين من اجتياح إعصار إيدا للمنطقة مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة.

ويمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، والذي كان يبلغ 11.5 مليون برميل يوميا قبل إعصار إيدا ،مستقرا فى الوقت الحالي حول 10 مليون برميل يوميا.

ألغت شركة "رويال داتش شل" أكبر منتج للنفط فى خليج المكسيك يوم الخميس بعض شحنات التصدير بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت البحرية جراء إعصار إيدا ، الأمر الذي يشير إلى استمرار إمدادات المنطقة دون مستوياتها الطبيعية لعدة أسابيع قادمة.