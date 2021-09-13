شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يرتفع متجاوزاً حاجز 70 دولاراً للبرميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة تطورات جائحة "كورونا" وتأثيرها على الطلب العالمي.



تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصينية اتخذت خطوة غير تقليدية في الأسبوع الماضي حيث قررت السحب من احتياطياتها الاستراتيجية من الخام.



وتتزايد احتمالات عودة قيود الإغلاق في بعض الدول بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا".



وكشفت بيانات يوم الجمعة الماضية صادرة عن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بأن عدد حفارات الخام في أمريكا ارتفع بسبع حفارات إلى 401.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 07:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 70.1 دولار للبرميل.



وارتفعت عقود "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.5% إلى 73.2 دولار للبرميل.