شكرا لقرائتكم خبر عن "صدر" تحصل على تمويل بقيمة 5 مليون ريال من "العربي الوطني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية عن حصولها على تمويل قصير الأجل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من البنك العربي الوطني بقيمة 5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن التمويل سيكون عن طريق صندوق كفالة ضمن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الشركة أن الهدف من التمويل هو تمويل الواردات بموجب الإعتمادات المستندية المفتوحة من قبل البنك.

وتتضمن الضمانات المقدمة مقابل التمويل في سند لأمر بقيمة مبلغ التمويل وكفالة صندوق كفالة ضمن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن صدر حققت صافي أرباح بلغ 245 ألف ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 846 ألف ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.