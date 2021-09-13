شكرا لقرائتكم خبر عن "جبل عمر" تُقدم عرضاً غير ملزم لصندوق الإنماء مكة العقاري لتسوية أصول الصندوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جبل عمر للتطويرعن تقديم عرض غير ملزم لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري بشأن تسوية شاملة فيما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن عملية التسوية ستتم من خلال قيام الشركة بإصدار 193.068 مليون سهم جديد في الشركة لصالح مالكي وحدات الصندوق ، ذلك مقابل تسوية جميع الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق أو الأطراف المعنية بالصندوق والمتمثلة بشكل رئيسي في الدفعات الإيجارية المستحقة وأي التزامات أخرى بموجب الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق.

كذلك يقوم الصندوق أو الأطراف المعنية بالصندوق بالتنازل عن جميع حقوقهم - الممنوحة لهم بموجب الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق - المتصلة بأصول الصندوق بما في ذلك ملكيتها النفعية والقانونية بحيث تعود للشركة.

وبحسب التسوية، يتم إلغاء جميع الضمانات المقدمة فيما يتصل بالتزامات الشركة تجاه الصندوق أو الأطراف المعنية بالصندوق بما في ذلك فك الرهن عن العقارات المرهونة من قبل الشركة لصالح الصندوق.

ونوهت الشركة إلى أن العرض المقدم من الشركة يعد غير ملزم ويخضع لعدة أمور منها قبول الصندوق للعرض والاتفاق مع مدير الصندوق على أحكام وشروط الصفقة المحتملة وإبرام اتفاقية ملزمة بشأنها.

ووفقاً للبيان، تم تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي وتعيين شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة جبل عمر وقعت، في مارس 2017، عقد بيع ثلاثة فنادق وهي فندق مكة كونراد وفندق مكة هيلتون للأجنحة وفندق مكة حياة ريجنسي بالإضافة إلى سوق الخليل التجاري والواقعة ضمن مشروعها بمكة المكرمة لشركة الإنماء للاستثمار بقيمة تعادل 6 مليارات ريال.

وقالت الشركة- في بيانها السابق، إن هذا العقد يأتي الحاقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الشركة وشركة الإنماء للاستثمار- في أغسطس 2016- والتي يتم بموجبها إنشاء صندوق استثمار عقاري متداول وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية من قبل مدير الصندوق.