شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. انخفاض الفاصوليا وارتفاع البصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 13-9-2021 استقرارا لمعظم الأصناف مع انخفاض الفاصوليا وارتفاع طفيف في سعر البصل وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

وانخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7-13 جنيها للكيلو مقابل 8-15 جنيها للكيلو، بينما ارتفع سعر البصل ليتراوح بين 1.75- 3.75 جنيها للكيلو مقابل 1.5-3 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الطماطم 3-6 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيها للكيلو.

وسجلت الكوسة 3-6 جنيها للكيلو، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيها الكيلو، وسجلت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، الليمون 4-7 جنيها للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيها، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.

واستقر سعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.