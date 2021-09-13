شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14300-14700جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار حديد التسليح والأسمنت في السوق المحلي اليوم الاثنين 13-9-2021، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار الحديد بين 14200- 14600جنيه للطن تسليم أرض المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

واستقرت أسعار الأسمنت الأسود بين 880- 1100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، استقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيها للطن.