شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: ارتفاع قيمة إنتاج صناعة المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 17.3%. والان مع تفاصيل الخبر
ومن أهم المؤشرات بلغت قيمة إنتاج صناعة المواد والمنتجات الكيماوية 6.3 مليار جنيه عـام 2018/2019 مقابل 5.4 مليار جنيه عـام 2017/2018 بإرتفاع بلغ نسبته 17.3%.
وبلغت قيمة الانتاج فى صناعة منتجات المطاط واللدائن (البلاستيك والمطاط) 411.8 مليون جـنيـه عام 2018/2019 مقــابل 355.1 مليون جنيــه عام 2017/2018 بارتفاع بلغ نسبته 16.0%.
وبلغت قيمة الانتاج فى صناعة منتجات التبغ 54.0 مليار جنيـه عام 2018/2019 مقـابل 48.5 مليار جـنيـه عـام 2017/2018 بارتفاع بلغ نسبته 11.3%، وبلغت قيمة الانتاج فى صنــاعــة الأدوية 4.9 مليار جنيه عــام 2018/2019 مقـابـل 4.4 مليـار جـنيـه عام 2017/2018 بارتفاع بلغ نسبته 10.9%.
ويساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 17.3%، يليه الفلزات القاعدية ( حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثـمينة) بنسبة 16.9%، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 5.0% من قيمة الانتاج الصناعي (بدون البترول وتكريره).