الاقتصاد

جهاز الإحصاء: ارتفاع قيمة إنتاج صناعة المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 17.3%.

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين "النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى السنوى لمنشآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2018/2019" .

 

ومن أهم المؤشرات بلغت قيمة إنتاج صناعة المواد والمنتجات الكيماوية 6.3 مليار جنيه عـام 2018/2019 مقابل 5.4 مليار جنيه عـام 2017/2018 بإرتفاع بلغ نسبته 17.3%. 

 

وبلغت قيمة الانتاج فى صناعة منتجات المطاط واللدائن (البلاستيك والمطاط) 411.8 مليون جـنيـه عام 2018/2019 مقــابل 355.1 مليون جنيــه عام 2017/2018 بارتفاع  بلغ نسبته 16.0%.

 

وبلغت قيمة الانتاج فى صناعة منتجات التبغ 54.0  مليار جنيـه عام 2018/2019  مقـابل  48.5 مليار جـنيـه عـام 2017/2018  بارتفاع بلغ  نسبته 11.3%، وبلغت قيمة الانتاج فى صنــاعــة الأدوية 4.9  مليار جنيه عــام 2018/2019  مقـابـل  4.4 مليـار جـنيـه عام 2017/2018  بارتفاع بلغ نسبته 10.9%.

 

ويساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 17.3%، يليه الفلزات  القاعدية ( حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثـمينة) بنسبة 16.9%، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 5.0% من قيمة الانتاج الصناعي (بدون البترول وتكريره).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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