شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يمول 350 مشروعا ويقدم دورات مجانية لشباب الأقصر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح منتصر عبد الرحيم مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، أنه يجري حاليًا التنسيق لعقد دورتين تدريبيتين بمركز أرمنت؛ الأولى لرفع مهارات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات صغيرة وإدارتها بنجاح، والثانية لتعليم السيدات حرفة التفصيل والخياطة، على أن تُعقد الدورتان بأرمنت خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر الجاري. ودعا مدير الفرع أبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بإحدى هاتين الدورتين أو كلاهما التوجه لمقر فرع الجهاز في شارع مديرية الأمن أمام فندق إيزيس بالأقصر، للتسجيل والمشاركة في الدورات.
وفى مجال الخدمات غير المالية، أشار "الهواري" أنه تم عقد عشرات من ندوات التوعية والترويج لخدمات الجهاز والمزايا والتيسيرات والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى قيام فرع الأقصر بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتدريب وتأهيل ما يقرب من 200 (شاب وفتاة) على مهارات ريادة الأعمال؛ بدءًا من تحديد فكرة المشروع وإعداد دراسات الجدوى ومبادئ المحاسبة وذلك بالمراكز المستهدفة في مبادرة "حياة كريمة".