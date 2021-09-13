شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون برميل إجمالي إنتاج حقل بدر -1 خلال 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الجمعية العامة لشركة بدر للبترول نتائج أعمال حقل بترول بدر -1 بالصحراء الغربية والذى تشرف ويبكو علي تشغيله، حيث تستمر الشركة في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر آبار استكشافية جديدة بهدف زيادة معدلات الإنتاج البترولى وبما يعزز من مساهمة الشركة وتنافسيتها كشركة مصرية بالكامل تعمل في أنشطة البحث عن البترول والغاز، مشددًا على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في موقع الإنتاج للحفاظ على سلامة العاملين.

وبلغ إجمالى إنتاج حقل بدر -1 خلال العام 2020/2021 مليون ونصف المليون برميل، وتم حفر 6 آبار جديدة ساهمت في زيادة احتياطيات الحقل إلي نحو 17.25 مليون برميل، وتم الانتهاء من مشروعات لزيادة قدرات التسهيلات الانتاجية وسعات التخزين بالموقع والتي تخدم ايضا عدد من شركات الإنتاج الأخري بالصحراء الغربية فى إطار التكامل والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية بالمنطقة.