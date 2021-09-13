شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعدما عززت بيانات عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قرب تقليص برنامج شراء السندات ،فى خطوة رئيسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1774$ الأدنى منذ 27 آب/أغسطس الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1813$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1815$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،فى رابع خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.6% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تجدد المخاوف حول اختلاف مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 92.88 نقطة ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ، بفعل تجدد عمليات شراء العملة الخضراء كأفضل استثمار متاح ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،والتي تعتبر مؤشرا رائدا لوتيرة التضخم الأمريكية.

ومع استمرار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي ،تزداد احتمالات تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأمريكي قبل انتهاء العام الجاري ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فى فيلادلفيا "باتريك هاركر" يبدو أن مستثمري السندات الأمريكية يعتقد أن التباطؤ الاقتصاد الأخير لن يكون كافيا لتأخير خطوة تقليص برنامج شراء السندات تدريجيا.