شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي ليهاجم مستوى 1.3830 ويتجه نحو اختبار محتمل للدعم الأهم عند 1.3760، وقد يشهد السعر مزيد من الانخفاض قبل العودة للارتفاع من جديد.

وحتى الآن، لا يزال السيناريو الرئيسي الإيجابي قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.3760 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1.3945.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3780 والمقاومة 1.3940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد