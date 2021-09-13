شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.1780 ويجري محاولات لكسره، ليدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة نحو 1.1700، ليبقى السيناريو السلبي المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، بينما يمثل الثبات دون 1.1888 شرط مهم لمواصلة الاتجاه الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1730 والمقاومة 1.1870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط