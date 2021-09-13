شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التراخيص الاستثمارية الجديدة بالسعودية 108% خلال النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تضاعف عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث وصل إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية شهر يونيو 1054 ترخيصا وبارتفاع يبلغ 108% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت الوزارة، أن التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي بلغت 27% من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020، فيما ارتفعت للنصف الأول من هذا العام إلى 45%.

وكشفت الوزارة أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسناً ملحوظاً بلغ 21% مقارنة بالربع الأول وذلك لإجمالي أعداد التراخيص الصادرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بنسبة 24% وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 20%.

وفي وقت سابق، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة ستحظى بمعدلات مرتفعة جدا للاستثمار الأجنبي في 2021 والأعوام المقبلة.

وأضاف: أنه على الرغم من جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم استطاعت المملكة رفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% في 2020 و13% في الربع الأول من هذا العام، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة التي اختتمها نهاية الشهر الماضي، عزم السعودية مضاعفة الاستثمارات في الرعاية الصحية مع المملكة المتحدة.