شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء» تصدر تقريرها الربع سنوي عن الناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامّة للإحصاء اليوم، نشرتها ربع السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2021م.

ووفقاً لنتائج هذه النشرة فقد حقّق الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2021م، ارتفاعاً بنسبة (1.8%) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

وأشارت النشرة إلى أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسميّة خلال الربع الثاني من عام 2021م قد حقّق ارتفاعاً بلغت نسبته (0.6%) مقارنة بما كان عليه في الربع الأوّل من نفس العام.

وكشفت الهيئة تحقيق الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاصّ خلال الربع الثاني من عام 2021م نموّاً إيجابيّاً قدره (11.1%) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

وبحسب التعديلات الموسميّة فقد حقّق الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بالتعديلات الموسميّة خلال الربع الثاني من عام 2021م نموّاً إيجابيّاً قدره (2.4%) مقارنة بما كان عليه في الربع الأوّل من نفس العام.

وأوضحت النشرة أنّ معظم الأنشطة الاقتصاديّة قد حقّقت معدّلات نموّ إيجابيّة خلال الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بنفس الربع من العام الماضي (2020م).