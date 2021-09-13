الاقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الدواجن والبيض بالسوق المحلي وفقا للأسعار الرسمية اليوم الاثنين 13-9-2021. 

 

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25-26 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 30-32 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيه، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، الدواجن البلدى 32جنيها للكيلو في المزرعة ،وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو،  أسعار الأمهات 20 جنيها في المزرعة. 

 

,بالنسبة لسعر البيض فسجلت كرتونة البيض الأبيض 39-40 جنيها في المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 50-51 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 43 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 46- 48 جنيها. 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا