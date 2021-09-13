شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بوروندى يدعو "المقاولون العرب" للتواجد فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي ألبرت شينجيرو وزير خارجية بوروندى بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، وذلك خلال زيارة الوزير البوروندى لمصر لحضور منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، والذى نظمته وزارة التعاون الدولى،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ودعا وزير الخارجية شركة المقاولون العرب، إلى دخول السوق البوروندى نظرا لوجود العديد من المشروعات والفرص المتاحة، وطالب بضرورة تواجد الشركة هناك نظرا لما تحظى به من سمعة طيبة داخل القارة الأفريقية من حيث المصداقية وجودة الأعمال.

وخلال اللقاء الذى حضره السفير شيخ راشد ملاشي نيراجيرا، سفير بوروندي بالقاهرة أكد المهندس سيد فاروق على ترحيبه بدعوة وزير الخارجية البوروندى، وأكد على عزم المقاولون العرب فى بحث الفرص المتوفرة لإقامة مشروعات البنية الأساسية فى بوروندى، لافتا إلى أن سياسة الشركة فى أفريقيا تقوم على نقل الخبرات للأشقاء وبناء القدرات من خلال التدريب، وتنفيذ المشروعات بمواصفات قياسية.

وتأتي زيارة الوزير البوروندى في إطار العلاقات القوية والوثيقة بين مصر وبوروندى والتى وصفها شينجيروبأنها تشهد مرحلة انطلاق، ودعا الشركات المصرية للعمل والاستثمار في بلاده، خاصة أن بوروندى دولة لديها الكثير من فرص الاستثمار.

وحضر اللقاء الدكتور محمد يوسف والمهندس إبراهيم مبروك عضوا مجلس الإدارة والمهندسة أمانى خضير رئيس جهاز متابعة مشروعات أفريقيا وأعضاء سفارة بوروندى بالقاهرة.