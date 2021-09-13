شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 35.4% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 19.4 مليار ولار مقابل 14.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 35.4 %.

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها مليار و140 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية مليار 103 مليون دولار، ثم السعودية مليار و95 مليون دولار، ثم الهند مليار و28 مليون دولار، ثم تركيا 997.8 مليون دولار، ثم اليونان 807.4 مليون دولار، ثم الإمارات 730.9 مليون دولار ثم الصين 727.4 مليون دولار، ثم أسبانيا 652.1 مليون دولار، وأخيراً المملكة المتحدة 591.1 مليون دولار، واستحوذت هذه الدول على 45.8 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري.

واحتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 2.7 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية البترول الخام مليار و45 مليون دولار، ثم فواكه طازجة 943 مليون دولار، ثم ملابس جاهزة 920.2 مليون دولار، ثم أسمدة 818.5 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية 759.3 مليون دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 477.9 مليون دولار، ثم منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 275.1 مليون دولار، ثم سجاد وكليم 220.7 مليون دولار، واخيراً بطاطس 195.2 مليون دولار، وتمثل هذه السلع 43.2 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري.