شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية هذا العام.. التطويرية الغذائية تسعى للانتقال للسوق الرئيسية السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، قرار مجلس إدارتها بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية، من السوق الموازية "نمو".

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، أن الانتقال للسوق الرئيسية خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

و"التطويرية الغذائية" هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الموازية (نمو) منذ فبراير 2017، وكانت قد تأسست في يونيو 2010 وتعمل في قطاع الخدمات الاستهلاكية مع التركيز على المطاعم.

وكانت الشركة قد أعلنت نفس الخطوة للانتقال للسوق الرئيسية خلال العام الماضي، إلا أن الطلب لم يكتمل بسبب رفض هيئة السوق المالية السعودية والسوق المالية "تداول".

وقررت السوق المالية السعودية "تداول" بالتنسيق مع هيئة السوق المالية في مارس الماضي رفض طلب شركة الأعمال التطويرية الغذائية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وقالت "تداول"، في بيانها حينها، إنه يُسمح لشركة "التطويرية الغذائية" بإعادة تقديم طلب الانتقال بعد انقضاء فترة 6 أشهر من تاريخ هذا القرار.

وأشارت "تداول"، إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية، المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.