شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستهدف المركز الـ 6 عالمياً بجودة الطرق في 2030 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تهدف وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية من خلال استراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول 2030.

ووصلت المملكة في عام 2016 للمركز الـ 37 فيما تقدمت في عام 2018 للمركز الـ 30 عالمياً، وواصلت تقدمها أيضاً في عام 2019م إذ احتلت المركز الـ 26 عالمياً، وهو ما يؤكد الخطوات المتسارعة للارتقاء بشبكة الطرق في المملكة التي تعد الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي، بحسب صحيفة الرياض.

وتسعى الوزارة من خلال عدد من المشاريع والمبادرات الطموحة للوصول إلى المركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال توفير طرق آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة.

يذكر أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من مبادرات السلامة أسهمت في خفض نسبة الحوادث إلى 56%، وعدد الوفيات بنسبة 51%، وإجمالي الإصابات بنسبة 30%، مما أسهم في توفير عائد مالي للمجتمع بقيمة 8.5 مليار ريال، وستواصل الوزارة جهودها مع الجهات ذات العلاقة لخفض نسبة الحوادث والوفيات والإصابات للحد الأدنى أسوة بأفضل التجارب العالمية.