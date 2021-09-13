شكرا لقرائتكم خبر عن الين ينخفض بفعل قوة الدولار الأمريكي ومخاوف "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط قوة الدولار وتزايد القلق من جائحة "كورونا" فضلا عن صدور بيانات اقتصادية متباينة.



ويخشى محللون في الأسواق من عودة قيود الإغلاق في بعض الدول بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا".



يأتي ذلك بسبب سلالة "دلتا" سريعة الانتشار فضلا عن تحذيرات منظمة الصحة العالمية من متحور "مو" الجديد.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن مؤشر أسعار المنتجين في اليابان ارتفع بنسبة 5.5% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 5.7%.



وارتفع مؤشر "بي إس آي" لنشاط الصناعات التحويلية في ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم مسجلا 7 نقاط خلال أغسطس/آب مخالفا توقعات بانخفاضه إلى القراءة -0.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 07:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 110.1، وسجل أعلى سعر عند 110.1 وأقل سعر عند 109.8.