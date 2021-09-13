شكرا لقرائتكم خبر عن الألمنيوم يواصل الصعود مقترباً من حاجز 3000 دولار للطن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الألمنيوم مع استمرار القلق من نقص المعروض العالمي بسبب عدم الاستقرار السياسي في دولة غينيا التي تعد من كبرى الدول المنتجة للمعدن الصناعي.



وارتفعت عقود الألمنيوم بنسبة 90% خلال الاشهر الثلاثة الماضية في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة "كورونا" بالإضافة إلى انخفاض المعروض في الصين.



وتلقى الألمنيوم دعما أيضا بعد أنباء إعلان وحدة من الجيش في غينيا الاستيلاء على السلطة وتعليق العمل بالدستور واعتقال الرئيس "ألفا كوندي".



ونتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي في هذه الدولة الإفريقية إلى زيادة احتمالات حدوث اضطرابات في إمدادات الألمنيوم ومادة البوكسيت التي تعتمد الصين في استيرادها من غينيا بشكل كبير.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 6:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للألمنيوم بحلول الساعة 06:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 2978.5 دولار للطن.