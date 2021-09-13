شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تعاود الارتفاع صوب أعلى مستوياتها في نحو 3 عقود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم الإثنين ماحية الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة والتي أبعدتها عن أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة عقود.



وتعرضت بورصة طوكيو اليوم لعمليات جني أرباح للاستفادة من ارتفاعاتها الأخيرة بالإضافة إلى تضررها من المبيعات التي طالت أسواق الأسهم العالمية في ظل الحذر بسبب جائحة "كورونا"، لكنها سرعان من عاودت الصعود مرة أخرى.



كان مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا في اليابان قد ارتفع خلال تداولات الجمعة الماضية وأغلق عند مستوى 2091.65 نقطة الذي يعد الاعلى منذ عام 1990، كما ارتفع مؤشر "نيكي 225" القياسي مغلقا عند أعلى مستوى في سبعة أشهر عند مستوى 30381.84 نقطة.



وتأثر مؤشر "توبكس" اليوم بما أعلنته شركة "تويوتا موتور" اليابانية في الأسبوع الماضي من توقعات بتراجع إنتاجها من السيارات بحوالي 400 ألف وحدة في سبتمبر/أيلول وفي الشهر القادم أيضا.



واستفادت بورصة طوكيو من مكاسب منتجي النفط والفحم بالإضافة إلى صعود أسهم الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية.



وفي ختام جلسة اليوم، ارتفع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.3% مغلقا عند 2097.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 30447 نقطة.