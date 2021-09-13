شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يمدد فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة التقديم على برنامج ترجمة الأبحاث في المالية الإسلامية؛ الذي يهدف إلى المساهمة في دعم البحث العلمي، والنهوض به، والاستفادة من مخرجاته في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وأوضح البنك المركزي، أن البرنامج يعزز الدورَ الريادي للمملكة في قطاع المالية الإسلامية عالميًّا، والحرص المتواصل من البنك على تكامل المنظومة البحثية؛ إدراكًا منه لمسؤوليته المجتمعية ودوره المحوري في هذا المجال. كما يسهم هذا البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعزِّز المكانة المعرفية للمملكة.

وتشمل المجالات البحثية المستهدفة للبرنامج كلًّا من: المالية الإسلامية، والمصرفية الإسلامية، وقطاع التأمين الإسلامي، وإدارة المخاطر المصرفية، والتقنية المالية "الفنتك" ذات العلاقة بالمالية الإسلامية، والحوكمة الشرعية، إلى جانب مواضيع أخرى ذات علاقة بقطاع المالية الإسلامية. وستكون ترجمة الأبحاث المختارة في البرنامج عن طريق البنك المركزي السعودي، بالتعاون مع فريق متخصص في الترجمة. وستختار لجنة التحكيم بالبرنامج أفضل عشرين بحثًا بعد الانتهاء من ترجمة الأوراق البحثية، وسيحصل أصحاب المراكز من الأول حتى العاشر على مكافأة مقدارها عشرة آلاف ريال (10,000). فيما سيحصل أصحاب المراكز من الحادي عشر حتى العشرين على مكافأة مقدارها خمسة آلاف ريال (5,000). علماً أن انتهاء فترة التقديم على البرنامج ستكون في يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021م.