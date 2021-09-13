شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يمهد لهبوط جديد– تحليل – 13-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج للتذبذب دون الحاجز المستقر عند 0.8590 ليتأثر بتقديم المؤشرات الرئيسية للضغوط السلبية وليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات السلبية, نتوقع تسلل السعر قريبا نحو 0.8480 ليشكل ذلك الهدف السلبي الأول للمسار الهابط وبتجاوزه سينجح بتقديم ضغط قوي على مستوى 0.8410 والذي يشكل بدوره مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8580 و 0.8480

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط