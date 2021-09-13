شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على السلبية- تحليل - 13-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الهابط حتى هذه اللحظة لنلاحظ تذبذبه المتكرر دون المتوسط المتحرك 55 ليشكل ذلك حاجز إضافي عند 130.10, كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع سيزيد من الضغوط السلبية على تداولات السعر لنبقى بانتظار تسجيله قريبا لأهداف سلبية جديدة بوصوله نحو 129.25 و 128.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.30 و 129.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط