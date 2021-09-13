شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحتاج لتأكيد الاختراق-تحليل - 13-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجّل سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة هدف إيجابي جديد بوصوله نحو 152.63 إلا أن ارتداده بشكل سريع دون الحاجز الممتد نحو 152.05 يدعونا لانتظار تأكيد الاختراق ليسهل ذلك مهمة استئناف الهجوم الصاعد والذي قد يستهدف بدوره مستوى 153.40 خلال الفترة الحالية.

نكرر التنويه إلى أن استمرار تقديم السعر لإغلاقات سلبية دون الحاجز الحالي, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليجبره على تشكيل ارتداد تصحيحي سلبي جديد لينجذب بذلك نحو المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 151.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.80 و 152.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتأكيد الاختراق