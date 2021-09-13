شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من الهدف الثاني– تحليل - 13-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر البلاتين تشكيله مؤخرا لتداولات سلبية واضحة ليقترب بذلك من الهدف الثاني المتمركز عند 949.00 والذي يشكل بدوره مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي كما هو موضح بالرسم المرفق.

نتوقع تشكيل مستوى 949.00 لعائق لحظي أمام التداولات السلبية وليجبره ذلك على تشكيل ارتداد تصحيحي صاعد ليستهدف بذلك مستوى 990.00 قبل تحقيقه لأي هدف سلبي جديد.

نطاق التداول المتوقع ما بين 949.00 و 975.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم