شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يلامس المقاومة– تحليل- 13-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس بتداولات يوم الجمعة اندفاع صاعد قوي مسجلا بذلك العديد من الأهداف بوصوله نحو المقاومة الأولية المستقرة عند 4.4670, بالرغم من تمركز السعر حاليا ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أننا نؤكد على أهمية تجاوزه لهذه المقاومة ليؤكد ذلك الاستمرارية الإيجابية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 4.5200 وصولا نحو 4.6400 بتداولات الفترة القادمة.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه العام بمحاولة تسلل السعر دون دعم القناة الصاعدة المتمثل بمستوى 4.3000 ليفتح ذلك باب التداولات السلبية من جديد وليجبره على تكبد العديد من الخسائر بوصوله نحو 4.1600 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3800 و 4.5200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق