شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالتذبذب – تحليل - 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج الدولار مقابل الفرنك داخل النطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة، والذي تتمثّل أطرافه بالدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200، لنستمر بترجيح الحركة الجانبية إلى أن يتم تخطي أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9140 والمقاومة 0.9220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي