شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت الضغط السلبي – تحليل - 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي واضح في الجلسات الماضية ليكسر مستوى 0.7375 ويستقر دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 0.7300 وتمتد إلى 0.7225.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، وكسر 0.7345 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المقترحة، بينما يمثل الثبات دون 0.7375 شرط مهم لاستمرار السيناريو السلبي المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط