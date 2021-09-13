شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبني قاعدة دعم – تحليل - 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من اختراق مستوى 72.75 وبناء قاعدة دعم فوقه، حيث ارتكز السعر على هذا المستوى ليستأنف تداولاته الإيجابية مع افتتاح اليوم، ليدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 74.70 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مسيطراً على المدى اللحظي بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 72.75 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المتوقعة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 74.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد