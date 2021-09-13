شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكمل نموذج سلبي – تحليل - 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية ملحوظة في الجلسات الماضية ليكسر مستوى 23.80 ويستقر دونه، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج رأس وكتفين نتوقّع أن يضغط السعر لتحقيق تداولات سلبية إضافية خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، فإن الميل الهابط سيكون متوقعاً على المدى اللحظي، والأهداف تبدأ عند 23.35 وتمتد إلى 22.90، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يعتمد على الثبات دون 23.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.35 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط