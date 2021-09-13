شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البلطي المزارع بسوق العبور للجملة والكيلو يتراوح بين 17- 23 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الأسماك اليوم الاثنين 13-9-2021، استقرارا لمعظم الأصناف في ظل زيادة المعروض من جميع الأصناف، بينما انخفض سعر البلطي المزارع داخل سوق العبور للجملة.

وسجل البلطي المزارع 1 20-23 جنيها للكيلو مقابل 22-24 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 سجل 17-19 جنيها مقابل 17-21 جنيها، وتراوحت أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البوري "1" بين 65-75 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 50-60 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها لللكيلو، والمرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو.