شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي، ليسجل خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.66% ليفقد المؤشر نحو -74.939 نقطة ويستقر على مستوى 11,342.85، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، في محاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره أعلى مستوى 11,285، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 11,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,198.00 ومستوى المقاومة 11,500.