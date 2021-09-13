شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 7435 نقطة، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 7500 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لاسفل مرة اخرى في عملية جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 7100 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 7500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,427 بينما مستوى المقاومة هو 7,450 نقطة