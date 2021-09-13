شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر انخفاضا خلال جلسة امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 11078 نقطة، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعما قد يدفع بالمؤشر لاعلى مرة اخرى للوصول لمستوى المقاومة 11170 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 11030 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,068 بينما مستوى المقاومة هو 11,087 نقطة