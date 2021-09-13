شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للأسهم اليابانية في مستهل تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية عند افتتاح تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف، ولا تزال أنظار الأسواق متحهة صوب تطورات جائحة "كورونا".



ورغم انتشار متحور "دلتا" الأكثر فتكا وظهور سلالة جديدة تحمل اسم "مو" من فيروس كورونا، إلا أن التفاؤل يظل مهيمناً على المستثمرين نتيجة توزيع اللقاحات بشكل مكثف بالإضافة إلى تعزيز الجهود من أجل تطوير أدوية لعلاج المرض.



ومن الجدير بالذكر أن شركتي "فايزر" و"بيونتك" حصلتا على الموافقة الكاملة من قبل وكالة الغذاء والدواء على لقاحهما المضاد للفيروس التاجي، كما تسعى "موديرنا" الأمريكية هي الأخرى للحصول على الموافقة الكاملة على لقاحها.



هذا، ويخشى مراقبون من عودة قيود الإغلاق في الاقتصادات الكبرى الأمر الذي يؤثر على وتيرة تعافيها من تداعيات الجائحة.



وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بحلول الساعة 12:42 صباحا بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 30319 نقطة.



وانخفض أيضا مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% إلى 2083 نقطة.