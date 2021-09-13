شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تبوك الزراعية (6040) لليوم الثاني على التوالي، وذلك على إثر استناده في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب جديدة بنسبة بلغت 1.60% ليكسب السهم نحو 65 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 42.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 46.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.60 ومستوى المقاومة 44.05.