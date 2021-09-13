شكرا لقرائتكم خبر عن باتك يحلق عالياً – تحليل صباحي – 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم باتك (4110) الصعود في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.43% ليكسب السهم نحو 20 هللة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 42.80، ليستهدف مستوى المقاومة 49.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.30 ومستوى المقاومة 49.64.