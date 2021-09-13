شكرا لقرائتكم خبر عن الزامل للصناعة يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 13-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الزامل للصناعة (2240) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.88% ليخسر السهم نحو 35 هللة، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.10 ومستوى المقاومة 41.85.